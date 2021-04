Itas Trentino-ZAKSA Kedzierzyn Kozle: streaming gratis e diretta tv Rai Sport? Dove vedere finale Champions League

Domani sera alle ore 20.30 all’AGSM Forum di Verona, si disputerà il match Itas Trentino-ZAKSA Kedzierzyn Kozle, valevole per la finale di Champions League di volley maschile che vedrà per la prima volta protagonista la squadra polacca di Nikola Grbic che ha ottenuto il suo miglior risultato nella stagione 2002-03 con un terzo posto. I dolomitici di coach Angelo Lorenzetti, freschi campioni d’Italia, hanno vinto tre volte questa manifestazione, peraltro consecutivamente (2008-09, 2009-10, 2010-11) e partono almeno sulla carta favoriti.

In questa stagione l’Itas dopo aver finito il girone di qualificazione al secondo posto dietro alla Sir Safety Perugia, nei quarti di finale ha eliminato i tedeschi del Charlottenburg e in semifinale proprio gli umbri, sconfitti poi anche nella finale scudetto della Superlega; lo ZAKSA invece ha vinto il suo raggruppamento davanti ai connazionali dello Skra Bełchatów e poi nella fase ad eliminazione diretta ha avuto meglio sulla Cucine Lube Macerata e sui russi dello Zenit Kazan, entrambe le volte grazie al golden set (16-14 e 15-13).

Dove vedere Itas Trentino-ZAKSA Kedzierzyn Kozle in tv e streaming

La finale di Champions League tra Itas Trentino-ZAKSA Kedzierzyn Kozle (orario d’inizio domani ore 20.30) sarà trasmesso in diretta da Rai Sport + HD (canale 227 di Sky, 57 sul digitale terrestre in HD e 58 in SD) con collegamento a partire dalle ore 20.20. La telecronaca dell’incontro sarà affidato a Maurizio Colantoni e con il commento tecnico dell’ex giocatore Andrea Lucchetta.

In alternativa si potrà seguire la sfida in streaming gratuito su RaiPlay.

Una seconda opzione è quella di Sky per chi è in possesso dell’abbonamento al canale satellitare, dove l’incontro sarà visibile su Sky Sport Uno (canale 201 del decoder, 472 e 482 del digitale terrestre); qui la telecronaca sarà a cura di Stefano Locatelli e come seconda voce l’ex giocatore Andrea Zorzi.

Per gli abbonati al canale satellitare, la partita sarà a disposizione anche tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match sarà trasmesso anche su Now Tv piattaforma streaming di Sky, che consente di vedere i programmi attraverso l’acquisizione di un ticket. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky che possono registrarsi al servizio.