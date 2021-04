Mercato pallavolo femminile A1, importante conferma in casa Chieri, una delle grandi sorprese di questa stagione. Kaja Grobelna, l’opposta belga che ha chiuso il campionato come sesta realizzatrice , giocherà nella squadra guidata da coach Bregoli anche nella prossima stagione. Un tassello importante per un progetto che vuole ripartite da quanto di buono fatto quest’anno. Ci sono tutte le condizioni per poter confermare i risultati molto positivi di questa stagione.

Queste le parole della giocatrice raccolte sul sito del club piemontese , l’analisi della stagione appena chiusa: « E’ stata una stagione molto particolare, che spero non si ripeta per tutte le questioni legate al Covid, ma di cui sono molto contenta. Siamo riusciti a gestire molto bene questa situazione insieme allo staff e alla società. Abbiamo fatto delle belle cose, lavorato tanto e giocato bene. Chiaro che vuoi sempre fare di più, ma pian piano stiamo migliorando. Già l’anno scorso avevo detto che stavamo facendo una bella stagione con questa squadra, e si vede. Tutto questo lavoro funziona. Se si vuole andare più avanti-continua la giocatrice belga– bisognerà lavorare ancora di più. Ne siamo tutti consapevoli, staff e ragazze sono al posto giusto. Sappiamo cosa fare e sappiamo che possiamo ancora migliorare. Con questa società ci troviamo a un punto in cui possiamo fare tutto. Chieri non ha ancora raggiunto il suo limite ».