Pallavolo femminile A1, confermato sulla panchina di Trento Matteo Bertini , ecco le sue parole

Pallavolo femminile A1, confermato sulla panchina della Delta Despar Trentino Matteo Bertini che ha guidato la squadra in questo debutto in A1 con ottimi risultati.

E’ stato certamente un anno molto positivo a livello di obiettivi raggiunti, qualificazione per la Coppa Italia, salvezza più che tranquilla e partecipazione agli ottavi dei playoff scudetto persi nella sfida contro Firenze.

Si riparte dunque dalla conferma di Matteo Bertini per Trento che in questo debutto nella massima serie è stata certamente una delle sorprese insieme a Chieri. Si vuole ora continuare sulla strada tracciata in questa stagione, l’allenatore si appresta a guidare il gruppo per la terza stagione consecutiva.

LE PAROLE DI MATTEO BERTINI

Queste le parole di Matteo Bertini raccolte sul sito del club : « Sono molto felice di aver prolungato il mio rapporto lavorativo con Trentino Rosa. Qui mi sono sempre trovato molto bene e sarò sempre riconoscente alla società per avermi dato l’opportunità di collaborare con loro. Questo rinnovo contrattuale giunge dopo due stagioni estremamente positive, sia per quanto riguarda i risultati ottenuti dalla squadra , sia per il legame e l’alchimia che siamo riusciti a creare tra tutte le componenti che gravitano dentro e attorno alla società. Il prossimo anno cercheremo di proseguire il nostro percorso nel migliore dei modi, provando a compiere un ulteriore step in avanti , pur consapevoli che non sarà facile migliorare quanto è stato fatto in questa stagione .

Non vedo l’ora che arrivi agosto per riprendere questa avventura, con l’augurio di poter riabbracciare presto anche i nostri splendidi tifosi ».