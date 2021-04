Pallavolo femminile A1, gli ultimi importanti movimenti di mercato

Pallavolo femminile A1, stiamo entrando nel pieno dei movimenti di mercato che andranno ad assemblare i roster delle squadre del campionato per la stagione 2021/22. Andiamo a vedere gli ultimi importanti movimenti di mercato. Il Bisonte Firenze ha ufficializzato il ritorno di Indre Sorokaite dopo l’esperienza in Giappone. Un graditissimo ritorno per una giocatrice che a Firenze giocò tre stagioni lasciando bellissimi ricordi. Dopo la Toscana il campionato a Conegliano e i due in Giappone, ritorna dunque con un importante bagaglio si esperienza.

Per quanto riguarda il mercato degli allenatori, Marco Gaspari siederà ancora sulla panchina della Saugella Monza, il giusto riconoscimento dopo una straordinaria stagione delle brianzole capaci di vincere la Coppa Cev e di uscire in semifinale scudetto contro Novara dopo aver raggiunto il terzo posto in Regular Season. Per Monza ci sarà ora la partecipazione alla Champions League.

Un grande colpo di mercato per Perugia che ieri ha ufficializzato l’acquisto di Valentina Diouf, uno dei volti più noti del nostro volley, che torna in Italia dopo l’esperienza in Brasile e Corea del Sud, queste le sue parole : « Sono molto felice di aver sposato il progetto della società, che mi sembra lungimirante, Perugia è una città che respira pallavolo e sono contenta di poter giocare in un palazzetto che ha visto le gesta di grandi campioni. Non vedo l’ora di poter conoscere tutti i tifosi, speriamo che la pandemia lo consenta » .

Arriva una nuova farfalla

Annuncio importante in casa Busto Arsizio : dopo le conferme di Mingardi, Poulter, Gray e Stavanovic arriva il primo nome nuovo. Si tratta della schiacciatrice Lucia Bosetti che lascia dopo tre stagioni Scandicci. Un innesto di grande qualità all’interno di un gruppo che quest’anno ha fatto molto bene.