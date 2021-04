Pallavolo femminile A1, Indre Sorokaite torna a Firenze

«Bentornata Indre Sorokaite ! » .Questo il titolo del comunicato con il quale con grande entusiasmo Il Bisonte Firenze annuncia il ritorno di una delle giocatrici che maggiormente è rimasta nei cuori dei tifosi e dei dirigenti toscani.

E’ certamente una gioia generale per gli appassionati di pallavolo quando a rientrare nel nostro campionato sono le protagoniste che hanno regalato negli anni grandi emozioni sui campi di gioco.

Ecco quindi che dopo aver lasciato nel 2019 la Toscana ed essere andata prima a Conegliano e poi in Giappone, Indre Sorokaite è tornata a Firenze dove giocò tre bellissime stagioni.

Un acquisto importante per il club che vuole continuare a recitare un ruolo da protagonista nella massima serie di pallavolo femminile.

Nei tre anni a Firenze da ricordare soprattutto nel 2019 la semifinale playoff scudetto sfiorata contro Novara per un solo punto. Il rientro di una giocatrice con un bagaglio di esperienza così importante non potrà che essere determinante nella crescita a livello di risultati del club e delle giocatrici più giovani.

Queste le parole di Indre Sorokaite raccolte sul sito de Il Bisonte Firenze : « Sono contenta di tornare in un ambiente che conosco bene e di poter dare una mano a Il Bisonte con l’esperienza in più che ho acquisito in questi due anni. Penso che per me sarà facile riambientarmi perchè conosco già tutti i meccanismi del club : credo ci siano tutte le possibilità per lavorare al meglio, quando ho saputo che c’era la possibilità di tornare a Firenze non ci ho pensato troppo e ho accettato ».