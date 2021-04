Pallavolo femminile A1, le parole di Santarelli alla vigilia della finale scudetto con Novara

Pallavolo femminile A1, l’attesa è finita, questa sera al Palaverde con inizio alle 20,30 comincerà la finale scudetto 2020/21 tra Conegliano e Novara. Le eterne rivali ancora una volta una di fronte all’altra in quello che è diventato il duello sportivo più frequente degli ultimi anni nel volley rosa.

Le pantere partono da super favorite se si considera che in stagione hanno raggiunto un impressionante filotto di vittorie consecutive. Non hanno mai perso Egonu e compagne e hanno superato Novara già cinque volte.

Stefano Lavarini dovrà inventarsi qualcosa di speciale per mettere in difficoltà le venete che vogliono provare a vincere tutto. Gara 1 ed eventuale gara 3 si giocheranno al Palaverde anche se il fattore campo in questa stagione ha avuto un’importanza relativa per l’assenza sistematica di pubblico.

I grandi appassionati di volley sperano naturalmente in una finale equilibrata perchè a beneficiarne sarebbe lo spettacolo, scopriremo se Novara avrà meditato sulle tante sconfitte stagionali contro le pantere per trovare l’antidoto.

Al momento fermare questa corazzata sembra impresa ardua ma si sa che nello sport non si può mai dare nulla per scontato.

LE PAROLE DI COACH DANIELE SANTARELLI

Queste le parole dell’allenatore di Conegliano Daniele Santarelli raccolte sul sito del club: « E’ stata un’annata davvero difficile, ma ce l’abbiamo fatta ad arrivare dove volevamo nelle migliori condizioni. Sembra incredibile finalmente poter giocare la finale dopo che l’anno scorso purtroppo non è stato possibile, ma dopo tanti sacrifici e tanto lavoro ci siamo e potremo stavolta giocare le partite più belle, quelle che valgono il titolo. Vogliamo vincere questo scudetto per coronare tutti gli sforzi fatti dal nostro gruppo per arrivare fino a qui, per regalare una gioia ai nostri tifosi che purtroppo ci mancheranno tantissimo e per la società che ci ha sempre supportato mettendoci nelle condizioni, anche in una stagione difficile, di lavorare sempre al meglio.

Novara è l’avversaria che si è meritata assolutamente il posto in finale, seconda in regular season e finalista in Coppa Italia, è la rivale più forte e sappiamo bene che da domani ci aspetta una grande battaglia. Saranno partite di alto livello e di grande agonismo, noi ci siamo preparati nel migliore dei modi e arriviamo alla finale nelle condizioni ideali, siamo consci ci vorrà la migliore Imoco per vincere. Ci dispiace solo che non potranno esserci i nostri tifosi, sarebbe stato fantastico giocare queste partite con il Palaverde strapieno, ma non possiamo farci nulla, solo dare il massimo sul campo per regalare loro una gioia a distanza ».