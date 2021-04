Pallavolo femminile A1, Massimo Bellano nuovo allenatore di Firenze

Mentre ci si avvicina all’atto finale nel campionato italiano pallavolo femminile A1 con la finale scudetto tra Conegliano e Novara, i riflettori sono naturalmente già puntati sui movimenti di mercato. Di oggi lunedì 12 aprile la comunicazione ufficiale con la quale è stata data notizia da parte de Il Bisonte Firenze che a guidare in panchina la squadra sarà Massimo Bellano.

Il coach abruzzese dal 2017 allena il Club Italia ricoprendo anche il ruolo di ct della Nazionale Juniores ( under 19/20).

Nel suo palmares personale da ricordare una doppia promozione dalla B1 all’A1 a Ornavasso, la conquista con Filottrano della Coppa Italia di A2 e della promozione in A1 , un oro europeo Under 19 e un argento mondiale Under 20 come ct della Nazionale Juniores.

Queste le parole del neo allenatore di Firenze raccolte sul sito della società toscana : « La possibilità di allenare Il Bisonte è nata e si è sviluppata in tempi molto rapidi : dopo l’annuncio dell’incarico federale di Marco Mencarelli sono stato contattato dalla dirigenza del club , e nel giro di 24 ore abbiamo trovato subito un’ottima sintonia. Ora il mio obiettivo è chiudere al meglio la stagione con il Club Italia, e poi fare un’estate importante con la Nazionale Juniores: in questi quattro anni mi è stata data una grande opportunità e per questo ci tengo a ringraziare di cuore la Federazione, poi sarò pronto per cominciare con grande entusiasmo questa nuova sfida a Firenze ».