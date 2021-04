Pallavolo – Le azzurre convocate per il primo collegiale. Tante le esordienti

Torna ad allenarsi insieme un gruppo nazionale di pallavolo femminile a distanza di più di un anno e per l’occasione il commissario tecnico Davide Mazzanti ha deciso di inserire tante giovani interessanti alla prima convocazione con la nazionale maggiore. Le ragazze saranno sicuramente tutte molto motivate da questa opportunità che il CT ha deciso di dare all’inizio di una stagione delle rappresentative nazionali che si concluderà con le Olimpiadi di Tokyo.

L’appuntamento per le ragazze è fissato per mercoledì prossimo, 21 aprile, a Cavalese, dove il gruppo resterà a lavorare fino al 2 maggio.

Qui di seguito i nomi delle giocatrici convocate dal ct Davide Mazzanti e rispettiva squadra di appartenenza:

Francesca Bosio (Reale Mutua Fenera Chieri)

Chiara De Bortoli (Reale Mutua Fenera Chieri)

Alessia Mazzaro (Reale Mutua Fenera Chieri);

Sofia D’Odorico (Delta Despar Trentino)

Eleonora Furlan (Delta Despar Trentino)

Giulia Melli (Delta Despar Trentino)

Eleonora Fersino (Zanetti Bergamo)

Anastasia Guerra (Il Bisonte Firenze)

Sylvia Nwakalor (Il Bisonte Firenze)

Marina Lubian (Savino del Bene Scandicci)

Camilla Mingardi (Unet E-Work Busto Arsizio)

Federica Squarcini (Saugella Monza).

I team maggiormente rappresentati in questo primo collegiale saranno Chieri e Trentino con tre atlete convocate a testa.

Per molte ragazze questa convocazione rappresenta un “premio” per la grande stagione disputata, ma alcune di loro possono ambire tranquillamente anche ad un posto per Tokyo.