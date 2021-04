Playoff scudetto pallavolo femminile, Conegliano e Novara vincono gara 1

Playoff scudetto pallavolo femminile, si sono giocate ieri le gare 1 delle semifinali. Troppo forte Conegliano per Scandicci, le pantere in casa hanno superato con un netto 3-0 ( 25-23, 25-16, 25-14) la squadra toscana che solamente nel primo set è riuscita a tenere il ritmo delle venete. Nei due successivi è uscita tutta la forza di una squadra che ieri ha centrato la sessantesima vittoria consecutiva.

Tra le realizzatrici di Conegliano da registrare i 14 punti di Hill, i 15 di Egonu oltre all’ottima prova delle due centrali De Kruijf e Fahr che hanno chiuso rispettivamente con 12 e 11 punti. Tra le fila di Scandicci 10 i punti di Stysiak e 7 di Lubian.

Per le ragazze di Daniele Santarelli ora ci sarà sabato sera in Toscana la possibilità in caso di vittoria di volare in finale scudetto.

Se sono bastati alle pantere un’ora e 11 minuti per superare Scandicci, sono servite a Novara 2 ore e 11 minuti per avere la meglio su Monza al tie-break ( 25-21, 23-25, 25-27, 23-25, 15-10) al termine di una partita combattutissima. Le piemontesi hanno dunque sfatato il tabù Monza che in stagione le aveva superate due volte su due. Una vittoria importantissima per le ragazze di coach Stefano Lavarini che in caso di successo in Brianza in gara 2 sabato raggiungerebbero in finale le rivali di sempre.

Daalderop con 20 punti, MVP della partita, ha messo la propria firma , ottima anche la prova della solita Caterina Bosetti con 17 punti, e di Washington con 16. Tra le brianzole non sono bastati i 22 punti della top scorer del match Van Hecke.

Visto l’equilibrio di gara 1, Monza in casa ha tutti i numeri per poter allungare la serie e per giocarsi tutto in gara 3 a Novara. Sicuramente molto equilibrio in questa semifinale come era facile immaginare, il primo passo verso la finale lo ha però fatto Novara.