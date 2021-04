Playoff scudetto pallavolo femminile, Monza raggiunge Conegliano, Novara e Scandicci in semifinale. Le brianzole ieri nella serata di Pasqua erano attese dalla sfida casalinga in gara 3 dei quarti di finale contro Chieri. Le piemontesi dopo il successo al tie-break in gara 2 erano riuscite ad allungare la serie, quella di ieri era dunque la partita decisiva.

Orro e compagne hanno vinto 3-1 (25-19, 25-22, 18-25, 25-15) e festeggiano dunque l’accesso in semifinale dove incontreranno Novara. Dopo i primi due set controllati senza troppi affanni , Chieri ha riaperto il match grazie ad un bellissimo terzo set che ha rimesso tutto in discussione. A quel punto però è uscita la stoffa della grande squadra, Chieri non è stata fortunata anche perchè Grobelna è stata costretta ad uscire nel quarto set per un infortunio al ginocchio. Troppe a quel punto le assenze per le piemontesi se si considerano ance quelle di Perinelli e Bosio.

Esce dunque a testa alta la squadra di coach Bregoli che è stata una delle rivelazioni di questa stagione 2020/21.

LE DUE SEMIFINALI

Conegliano-Scandicci e Novara-Monza, queste dunque le semifinali di questi playoff scudetto pallavolo femminile che ora entrano nella fase caldissima.

Si giocherà al meglio delle tre gare con l’eventuale gara 3 in casa di Conegliano e Novara che hanno chiuso la stagione regolare con miglior piazzamento rispetto alle avversarie.

Il primo atto mercoledì 7 aprile, naturalmente le pantere allenate da coach Daniele Santarelli sono le grandi favorite anche se verso la strada che porta alla finale dovranno vedersela con quella Scandicci che è stata l’unica squadra, nella gara di andata dei quarti di Champions League, a metterle in vera difficoltà.

Aperta a qualsiasi tipo di pronostico Novara-Monza, alla lunga probabilmente vincerà chi sbaglierà meno, la finale playoff scudetto è obiettivo troppo importante per farselo sfuggire di mano.