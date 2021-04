Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, Chieri allunga la serie contro Monza

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, si è giocata ieri gara 2 tra Chieri e Monza. Le piemontesi grazie ad una prova grintosa sono riuscite a superare le brianzole al tie-break ( 25-23, 19-25, 25-20, 17-25, 15-11) al termine di una lotta durata poco più di due ore e che alla fine ha premiato le ragazze di coach Bregoli.

Da applausi le prove di Grobelna con 19 punti e di Frantti con 22, ora i giochi sono rimandati in Brianza a domenica 4 aprile alle 20,45 con diretta su Rai Sport + HD. Si scoprirà dunque il giorno di Pasqua quale sarà la quarta squadra a raggiungere le semifinali dopo Conegliano, Novara e Scandicci.

Monza ieri ha dunque sprecato l’occasione di chiudere la serie e si troverà ora in casa a dover nuovamente affrontare una squadra che ieri ha dimostrato tutto il proprio valore.

Non a caso Chieri è stata una delle sorprese di questa stagione, e il dover affrontare in questi quarti playoff scudetto una delle big della nostra serie A1 non l’ha certo spaventata.

Difficile sbilanciarsi in un pronostico per domenica, Monza giocherà in casa ma naturalmente il fattore campo senza pubblico conta relativamente. Dopo la reazione delle piemontesi ieri in gara 2 le brianzole dovranno prestare molta attenzione, Chieri dal canto suo è a caccia di un sogno.