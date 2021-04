Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, domani si scoprirà la quarta semifinalista

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, nel giorno di Pasqua si scoprirà la quarta semifinalista che raggiungerà Conegliano, Novara e Scandicci. Ancora tutto in bilico dunque tra Monza e Chieri che si apprestano a vivere l’emozione e l’importanza di gara 3. Le piemontesi giovedì scorso in casa sono riuscite a superare al tie-break le brianzole rimandando ogni discorso alla partita del giorno di Pasqua che sarà trasmessa con diretta su Rai Sport + HD a partire dalle 20,45.

Le ragazze di coach Marco Gaspari che avevano superato quelle di coach Bregoli in gara 1 per 3-0 hanno visto quindi scombinati i propri piani e dovranno ora affrontare la gara decisiva in casa con tutte le attenzioni del caso. Chieri durante l’intera stagione ha messo in difficoltà molte squadre e ha dimostrato grinta e tenacia.

La partita si apre dunque a qualsiasi tipo di pronostico. Per Monza volare in semifinale significherebbe continuare una stagione fino a questo momento straordinaria dopo la conquista in Europa della Coppa Cev. Per Chieri passare il turno sarebbe un risultato incredibile e in semifinale ci sarebbe a quel punto il derby tutto piemontese contro Novara.

Ricordiamo infatti che le due semifinali saranno Conegliano-Scandicci e Novara contro la vincente tra Monza e Chieri.

Stiamo entrando nella fase più affascinante della stagione, domani si scoprirà l’ultima delle magnifiche quattro.