Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, Francesca Villani carica le compagne in vista del match decisivo di Chieri a Monza

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, tutto pronto per la sfida decisiva per il passaggio alle semifinali che si giocherà questa sera in Brianza alle 20,45 e con diretta su Rai Sport + HD tra Monza e Chieri.

La serie è in parità , tutto si deciderà dunque questa sera . Una grande stagione fino a questo momento quella di Chieri che a questo punto vuol provare a inseguire un sogno. Monza probabilmente parte con i favori del pronostico ma nulla può essere dato per scontato.

Gara 2 è stata molto combattuta e le ragazze di coach Bregoli alla fine l’hanno spuntata al tie-break dimostrando quella grinta e tenacia che l’hanno contraddistinte lungo l’intero arco della stagione.

Per le brianzole fino a questo momento una grande stagione , in mano l’occasione per continuare un grande percorso che già ha fatto conquistare la Coppa Cev.

Queste le parole di Francesca Villani : « Siamo molto contente per la vittoria in gara 2, credo sia stata proprio una vittoria del gruppo, della voglia di dimostrare che nonostante tutto siamo ancora vive e possiamo ancora dire la nostra. Adesso siamo di nuovo in parità. Si ricomincerà in casa loro: sappiamo che è un campo difficile ma veniamo da una bella prestazione e cercheremo di giocarci il tutto per tutto ».