Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, Novara risponde presente a Perugia e va in semifinale

Quarti playoff scudetto pallavolo femminile, missione compiuta per Novara che ieri è riuscita ad espugnare il campo di Perugia 1-3 staccando il pass per la semifinale dove incontrerà la vincente tra Chieri e Monza.

Una buona prova per le ragazze di Stefano Lavarini che dopo aver vinto i primi due set 22-25 e 14-25, hanno subito la ripresa di Perugia che si è aggiudicata il terzo 25-20 ma hanno chiuso la pratica vincendo il quarto 22-25. Seconda vittoria dopo quella in Piemonte che significa passaggio del turno e accesso alla semifinale.

Si interrompe il percorso di Perugia che comunque può ritenersi più che soddisfatta se si considera che poco più di un mese fa si lottava per non retrocedere. La vittoria agli ottavi contro Cuneo e l’aver tenuto testa ad una big come Novara non può che essere motivo di soddisfazione.

Per le ragazze di coach Lavarini obiettivo raggiunto, si dovrà ora cercare la giusta concentrazione per volare in alto in una stagione positiva per il gruppo ma anche carica di delusione, vedi le partite importanti contro Conegliano perse in maniera netta.

Queste le parole di Caterina Bosetti schiacciatrice di Novara ed MVP della partita: « I playoff si vivono partita per partita , quindi non abbiamo ancora pensato alla semifinale ma eravamo concentrate sul match di Perugia . Abbiamo dimostrato di esserci , pure al netto di qualche blackout avvertito nel corso della partita. Contava vincere per chiudere la serie , ce l’abbiamo fatta e per questo siamo orgogliose. Siamo reduci da tre settimane che sono state complicate da affrontare a livello mentale, perchè sono arrivate delle sconfitte che ci sono costate l’eliminazione da due competizioni ma è acqua passata, ce le siamo messe alle spalle. Ora ci prepariamo per la semifinale scudetto, in attesa di scoprire quale sarà il nostro avversario ».

Perugia-Novara 1-3 ( 22-25, 14-25, 25-20, 22-25).

Perugia: Casillo 3, Carcaces 16, Agrifoglio, Scarabottini ne, Cecchetto (L), Di Iulio 2, Rumori (L) ne, Mlinar, Koolhaas 8, Ortolani 9, Angeloni 1, Havelkova 15, Aelbrecht 3 ALL:Mazzanti

Novara : Herbots, Napodano (L),Zanette, Battistoni ne, Bosetti 14, Chirichella 5, Sansonna (L), Hancock 4, Bonifacio 10, Tajè 1, Washington ne, Smarzek 16, Daalderop 4, ALL:Lavarini