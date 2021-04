Semifinali play off scudetto pallavolo femminile, Novara-Monza: la voce dei protagonisti alla vigilia

Semifinali playoff scudetto pallavolo femminile, è tutto pronto per l’inizio. Oggi mercoledì 7 aprile scenderanno infatti in campo le quattro squadre che hanno raggiunto questo importante traguardo. Alle 18 si comincia con Conegliano-Scandicci mentre alle 20,30 sarà il turno di Novara-Monza.

La serie si giocherà al meglio delle tre gare con la prima ed eventuale gara 3 in casa di Conegliano e Novara.

Le piemontesi questa sera affronteranno Monza, la loro bestia nera in questa stagione visto che le brianzole si sono imposte per due volte in Regular Season. Novara , che ha regalato ai tifosi una grande stagione , è però spesso caduta contro le rivali dirette, vedi appunto Monza e soprattutto Conegliano che l’ ha superata in stagione per ben cinque volte.

Per le ragazze di Stefano Lavarini occorre resettare questo aspetto e provare a fare meglio. Monza è stata protagonista di un’annata meravigliosa fino ad ora caratterizzata dalla conquista della Coppa Cev.

Queste le dichiarazioni della vigilia della capitana di Novara Cristina Chirichella : « Ci aspetta una serie tosta e combattuta, Monza è un avversario forte e completo ma anche se fosse passata Chieri avremmo dovuto giocare al meglio per ottenere il passaggio del turno. In questa fase della stagione e della competizione non esiste avversario più o meno complicato da affrontare, sono i piccoli dettagli a fare la differenza tra vittoria e sconfitta e noi dovremo affrontare ogni punto e ogni set come se fosse quello decisivo, perchè nei fatti così sarà. Abbiamo un’occasione importante: con Monza abbiamo perso due volte su due in stagione e possiamo e vogliamo dimostrare di valere di più di quanto il campo abbia detto in quelle due occasioni. Servirà spingere fin dal primo scambio e fin dal servizio, per cercare di limitare i punti di forza delle nostre avversarie e provare a esaltare i nostri ».

Le dichiarazioni del vice allenatore di Monza Fabio Parazzoli che sostituirà Marco Gasapari ancora assente: « Sappiamo che i Play Off scudetto sono un campionato a parte , lo abbiamo visto nei quarti. Dobbiamo quindi dimenticare le due vittorie di Regular Season centrate contro Novara ed essere concentrati su quello che dobbiamo fare in queste Semifinali. Loro hanno tante armi a disposizione ed hanno sicuramente riposato più di noi in vista di questa Gara 1, cambiando inoltre l’assetto di gioco. Hanno fatto ruotare i centrali e le bande, alternando punti fermi ed altre novità tra partite di campionato, Champions League, Coppa Italia e Play Off. Cosa mi è piaciuto di più in gara 3 contro Chieri ? L’atteggiamento delle ragazze nel momento di sofferenza, soprattutto dopo aver perso il terzo set in maniera netta. Eravamo consapevoli che sarebbe stata dura ma alla fine la squadra ha tirato fuori carattere e maturità nel quarto set ».