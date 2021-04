Semifinali playoff scudetto pallavolo femminile, oggi gara 2: Conegliano e Novara cercano la finale

Semifinali playoff scudetto pallavolo femminile, oggi sabato 10 aprile ci sarà gara 2 che vedrà alle 18 scendere in campo Scandicci e Conegliano e alle 20,30 Monza e Novara.

Le pantere forti del perentorio 3-0 di gara 1 al Palaverde in Toscana hanno la possibilità in caso di vittoria di chiudere la serie e volare in semifinale. Scandicci dovrà fare la partita perfetta per provare a frenare la forza incredibile di una squadra che è riuscita a raggiungere la sessantesima vittoria consecutiva.

Non sarà certo facile l’impresa per le ragazze di Massimo Barbolini che in gara 1 sono riuscite ad opporre qualche resistenza solamente nel primo set. Straripante è stata poi la prestazione di Egonu e compagne che in questa stagione stanno battendo ogni record.

Nell’altra semifinale certamente il risultato sarà più in bilico. Novara in Brianza come Conegliano avrà il match point per volare in semifinale ma affronterà Monza che in gara 1 si è inchinata alle piemontesi solamente al quinto set.

In caso di successo di Orro e compagne si tornerà in Piemonte per la decisiva gara 3. Novara in questo primo atto di semifinale scudetto è riuscita a sfatare il tabù Monza che in Regular Season l’aveva battuta due volte. Un dato importante se si considera che in questa stagione quello che è mancato alla squadra di coach Stefano Lavarini è stato il saper vincere con regolarità gli scontri diretti.

Questa sera per le piemontesi la grande occasione di chiudere la serie, per le brianzole di allungarla.