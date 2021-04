Superlega – Gara 3 semifinali scudetto del 04/04: TV e live streaming

Domenica 4 aprile il pomeriggio sarà decisamente interessante con le due partite valide per gara-3 delle semifinali scudetto in porgramma una di seguito all’altra.

Si incomincerà alle ore 17.00 con Civitanova-Trento per poi proseguire con il match che potrebbe già essere decisivo, alle ore 18.15, tra Perugia e Monza.

La situazione al momento



La Lube, grazie ad una grandissima prestazione, ha ristabilito la parità (1-1) contro Trento: gli ultimi Campioni d’Italia (l’anno scorso lo scudetto non è stato assegnato) giocheranno tra le mura amiche questa terza partita della serie.

Perugia conduce invece per 2 partite a 0 sul Vero Volley dopo partite molto combattute ma che hanno entrambe le volte visto prevalere gli umbri: i Block Devils sono a caccia della terza vittoria consecutiva contro Monza, vittoria che chiuderebbe i conti e permetterebbe al club di Sirci di accedere alla Finale Scudetto. Per gli ospiti della Vero Volley c’è solo da dare il massimo per cercare di portare la serie (almeno) a gara 4.

Per seguire le dirette



Perugia vs Monza sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport, invece Civitanova-Trento sarà visibile in diretta streaming su Eleven Sports.

GARA-3 SEMIFINALI SCUDETTO:

DOMENICA 4 APRILE

Ore 17.00 Cucine Lube Civitanova vs Itas Trentino in diretta streaming su Eleven Sports

Ore 18.15 Sir Safety Conad Perugia vs Vero Volley Monza in diretta tv su RaiSport e diretta streaming sul sito e sull app Rai