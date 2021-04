Superlega – Serie di finale: date, orari e dirette TV

E’ stato stilato e ufficialmente comunicato il calendario della serie di finale dei play offs scudetto che vedrà sfidarsi in campo la formazione della Sir Safety Conad Perugia contro il team della Cucine Lube Civitanova.

Diretta tv e Live streaming

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale di Rai Sport ed inoltre potranno sempre essere seguite, per chi non avesse la possibilità di accedere ad una televisione, in diretta streaming tramite il sito Rai e l’app ufficiale.

Attenzione agli orari

Si partirà mercoledì 14 aprile e, nel caso in cui dovessero servire cinque partite per decretare il vincitore di questa Superlega, si giocherebbe fino a martedì 27 aprile.

Da notare che nel programma di questa serie finale sono previsti ben quattro orari differenti di inizio gara (17,30 – 18,00 – 18,30 – 20,30).

Il programma completo

Qui di seguito il programma completo delle gare in programma:

Gara 1 – Mercoledì 14 aprile 2021, ore 17.30 Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova

Gara 2 – Domenica 18 aprile 2021, ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Sir Safety Conad Perugia

Gara 3 – Mercoledì 21 aprile 2021, ore 20.30 Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova

Gara 4 – Sabato 24 aprile 2021, ore 18.00 Cucine Lube Civitanova vs Sir Safety Conad Perugia

Gara 5 – Martedì 27 aprile 2021, ore 18.30 Sir Safety Conad Perugia vs Cucine Lube Civitanova