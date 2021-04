Tabellini Semifinali Scudetto A1 femminile 10/4

Giornata di semifinali e verdetti per il massimo campionato di pallavolo femminile.

A vincere (e convincere) sono state l’Imoco Volley Conegliano e l’Igor Gorgonzola Novara.

Qui di seguito i tabellini dei due incontri disputati stasera 10 aprile:

SAVINO DEL BENE SCANDICCI vs IMOCO VOLLEY CONEGLIANO 0 a 3 (23-25 19-25 15-25) – SAVINO DEL BENE SCANDICCI: Stysiak 10 pt, Vasileva 5 pt, Lubian 6 pt, Malinov 6 pt, Pietrini 3 pt, Popovic 4 pt, Merlo (L), Courtney, Bosetti. Non entrate: Camera, Samadan, Cecconello, Carocci (L), Drewniok. All. Barbolini.

IMOCO VOLLEY CONEGLIANO: Sylla 14 pt, Fahr 10 pt, Egonu 16 pt, Hill 10 pt, De Kruijf 8 pt, Wolosz 2 pt,De Gennaro (L), Caravello, Gennari. Non entrate: Butigan, Adams, Gicquel, Omoruyi, Folie (L). All. Santarelli. ARBITRI: Saltalippi, Brancati. NOTE – Durata set: 26′, 25′, 24′; Tot: 75′.

SAUGELLA MONZA vs IGOR GORGONZOLA NOVARA 1-3 (25-21 21-25 19-25 23-25) – SAUGELLA MONZA: Orro 4 pt, Meijners 10 pt, Danesi 8 pt, Van Hecke 17 pt, Begic 10 pt, Heyrman 11 pt, Parrocchiale (L), Obossa 3 pt, Squarcini 2 pt, Orthmann 2 pt, Carraro, Negretti (L). Non entrate: Davyskiba. All. Parazzoli.

IGOR GORGONZOLA NOVARA: Bosetti 17 pt, Chirichella 10 pt, Smarzek 10 pt, Daalderop 14 pt, Washington 11 pt, Hancock 3 pt, Sansonna (L), Zanette 4 Pt, Herbots 2 pt, Taje’ 1 pt, Battistoni. Non entrate: Bolzonetti, Napodano (L), Bonifacio. All. Lavarini.

ARBITRI: Lot, Curto. NOTE – Durata set: 29 min, 29 min, 28 min, 32 min. Tot: 118 min.

Appuntamento con la prima partita della serie finale sabato prossimo (in diretta su RAI Sport)