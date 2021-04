Volley mercato, il ritorno in Italia di Ngapeth e Zaytsev. Ecco i dettagli

Con la stagione vicina al termine si inizia a parlare sempre più insistentemente di Volley mercato. Al momento i nomi che attirano più attenzione sono quelli dei big: Earving Ngapeth e Ivan Zaytsev. Entrambi i giocatori lasceranno molto probabilmente il campionato russo e le rispettive squadra, Zenit Kazan e Kuzbass Kemerovo, per ritornare in Italia. Ecco di seguito maggiori dettagli.

Volley mercato – Il ritorno di Ngapeth e Zaytsev

Il ritorno del pallavolista francese in Italia è ormai certo. A dare conferma alle voci del ritorno di Monsieur Magique alla Leo Shoes Modena è proprio la madre del pallavolista attraverso un messaggio, ripostato poi da Ngapeth. Ecco di seguito il testo del messaggio: “Così va la vita, figlio mio . Una vita che ti ha già coccolato, bisogna che tu te ne renda conto. Forza figlio mio, prima sarai con la famiglia, non vedo l’ora di vederti, poi con la nazionale francese con ancora nuove e belle occasioni e poi ancora a Modena con ancor più emozione e cuore. La tua vita non si può fermare davanti a un fallimento, il tuo cammino è lungo e sempre così appassionante”.

Per Ivan Zaytsev invece non c’è nulla di certo, ma tante voci insistenti sul suo ritorno a Civitanova. Lo Zar, ancora alle prese con i play off scudetto nel campionato russo, potrebbe tornare in Italia proprio nella città che ha fatto nascere il suo mito.