Volley – Nazionale Maschile: i primi convocati di Blengini

Con un comunicato stampa apparso sul sito della federvolley sono stati ufficializzati i convocati per il primo raduno della nazionale maschile a partire da questa domenica, 25 aprile.

Come per la nazionale femminile tanti gli esordienti convocati per essere messi “alla prova” dal CT azzurro.

Il comunicato stampa:

“Dopo le azzurre di Davide Mazzanti che sono al lavoro in questi giorni a Cavalese (TN), è arrivato il momento del primo raduno stagionale anche per la Nazionale Maschile.

I ragazzi di Chicco Blengini cominceranno domenica 25 aprile in serata presso il CPO Giulio Onesti di Roma la preparazione di questa lunga e intensa stagione che avrà nei Giochi Olimpici (23 luglio – 8 agosto) il momento clou.

Per il primo collegiale che terminerà il 6 maggio, quattordici gli atleti convocati dal commissario tecnico:

Gabriele Nelli (Trentino Volley)

Mattia Bottolo (Kioene Padova)

Marco Vitelli (Kioene Padova)

Filippo Federici (Vero Volley Monza)

Gianluca Galassi (Vero Volley Monza)

Oreste Cavuto (Top Volley Cisterna)

Giulio Pinali (Consar Ravenna)

Francesco Recine (Consar Ravenna)

Daniele Lavia – dal 26 aprile alle ore 19 – (Leo Shoes Modena)

Paolo Porro dal 27 aprile alle ore 19 – (Leo Shoes Modena)

Tommaso Rinaldi – dal 27 aprile alle ore 19 – (Leo Shoes Modena)

Leandro Mosca – dal 27 aprile alle ore 19 – (Allianz Milano)

Davide Saitta (Tonno Callipo Vibo Valentia)

Leonardo Scanferla (Gas Sales Blu Energy Piacenza)”