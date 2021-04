Volley: Ngapeth torna ufficialmente a Modena

Non è certo un fulmine a ciel sereno, ma una voce che girava ormai da molti mesi e che si era fatta sempre più insistente fino alla conferma ufficiale di oggi: lo schiacciatore francese Earvin N’Gapeth lascia lo Zenit e la Russia per far ritorno in Superlega, dove sarà nuovamente protagonista con la casacca del Volley Modena.

A dare la conferma ufficiale è stata la stessa società con un comunicato apparso sulle pagine social a firma di Catia Pedrini.

Qui di seguito il testo del post apparso sulla pagina ufficiale facebook del Volley Modena:

“Dopo l’annuncio della Mamma francese, arriva la conferma tanto attesa della Mamma italiana.

Ci sei mancato, Earvin. Ci è mancato il tuo talento, ci è mancato il tuo sorriso, ci è mancata la tua magia.

Sono cambiate tante cose in questi tre anni e ora guardiamo avanti insieme, per i prossimi tre.

Sarà il PalaPanini, con il calore del nostro popolo a scaldarti, dopo tre anni nel freddo di Kazan.

Torniamo insieme dove insieme siamo stati, dove Modena merita di stare. La strada la conosciamo.

Bentornato a casa, Earvin.



Catia Pedrini”

Bentornato quindi al giocatore transalpino dalla tecnica sopraffina e complimenti alla dirigenza modenese che è riuscita a riportare in Italia un atleta del valore di Ngapeth.