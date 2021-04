Volley, Perugia-Monza 3-0: i Block Devils volano in finale

La Sir Safety Conad Perugia, nel giorno di Pasqua, vince gara 3 della semifinale play off scudetto contro la Vero Volley Monza e vola in finale. I Block Devils chiudono così la serie (3-0) e conquistano per la quinta volta nella loro storia la finale scudetto, dove incontreranno la vincente tra la Cucine Lube Civitanova e l’Itas Trentino (in vantaggio 2-1 la Lube Volley). Gli uomini di Heynen avranno così la possibilità di prendersi la rivincita contro una delle due formazioni che durante la stagione hanno rovinato i sogni di gloria (Trento in Champions League e Civitanova in Coppa Italia). Per la Vero Volley Monza, invece, si conclude una straordinaria stagione condita con un risultato storico ai Play off, ovvero per la prima volta nella storia in semifinale. Ecco di seguito i dati della semifinale gara 3 dei play off scudetto.

Volley – Semifinale gara 3

SIR SAFETY PERUGIA – VERO VOLLEY MONZA 3-0 (25-19; 25-21; 25-21)

Sir Safety Perugia: Travica 4, Leon Venero 19, Russo 6, Muzaj 3, Plotnyskyi 10, Solé 15 [MVP], Zimmermann 0, Ricci 0, Colaci (L), Piccinelli (L), Ter Horst 7. N.E. Atanasijevic, Vernon-Evans, Sossenheimer. ALL. Heynen.

Vero Volley Monza: Orduna 1, Lanza 14, Beretta 3, Lagumdzija 14, Dzavoronok 3, Holt 7, Brunetti (L), Poreba 0, Ramirez Pita 2, Dvyskiba 1, Federici (L), Calligaro 0, Galassi 3. N.E. Falgari. ALL. Ambrosio.

ARBITRI: Rapisarda, Lot.

DURATA SET: 30′, 28′, 29′; Durata Totale: 87′.