Volley – Ufficiale: a Perugia arriva Valentina Diouf

L’ultima notizia ufficiale riguardante il mercato della Bartoccini Fortinfissi Perugia Volley A1 Femminile era stato, pochi giorni fa, l’annuncio della separazione da Luisa Casillo (“A seguito delle scelte programmatiche prese per la prossima stagione, la Bartoccini Fortinfissi Perugia saluta e ringrazia Luisa Casillo. La centrale di San Giuseppe Vesuviano, filo d’unione con il team che conquistò la Serie A1 nella stagione 2018/2019, saluta il club dopo 3 stagioni in maglietta nera”).

Da ieri, 22 aprile, sulle pagine social della società umbra è iniziato invece una sorta di conto alla rovescia in attesa della conferenza stampa prevista per oggi, 23 aprile, alle ore 12:30 in occasione della quale sarebbe stato svelato il volto nuovo della Bartoccini in vista della prossima stagione di A1.

Le voci erano tante ma una, in effetti quella considerata da molti la più concreta, è risultata quella vera: il nuovo acquisto della Bartoccini Fortinfissi Perugia Volley per la prossima stagione (2021/2022) è Valentina Diouf.

L’opposta classe ’93 per 202 cm torna in Italia dopo la sua doppia esperienza all’estero: prima in Brasile dove ha militato nelle fila del Bauru, e poi in Corea, dove ha messo a terra centinaia di palloni per la sua ultima squadra, la KGC Ginseng.

Valentina non gioca quindi nel campionato italiano dalla stagione 2017-2018.