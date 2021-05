Allianz Powervolley Milano: il centrale Chinenyeze è di Milano

Milano – Colpo al centro della rete per l’Allianz Powervolley Milano. La società del presidente Lucio Fusaro annuncia l’arrivo all’ombra della Madonnina di Barthelemy Chinenyeze per la stagione sportiva 2020-2021.

Il classe 1998 francese, attualmente impegnato con la sua nazionale nella VLN di Rimini, sarà così il nuovo centrale della squadra guidata da coach Roberto Piazza.

” Un armadio a muro” in pregiatissimo legno francese, così la società simpaticamente ha annunciato l’arrivo di Babar, questo il suo soprannome, a Milano. Un acquisto di spessore e potenza per la Allianz Powervolley che, salutato Jan Kozamernk dopo tre stagioni, si assicura uno dei migliori interpreti del ruolo. Giocatore ancora molto giovane, Chinenyeze ha dimostrato negli ultimi due anni in Italia con la maglia di Vibo Valentia di essere un atleta con straordinarie capacità atletiche e con una grande attitudine offensiva.

In due stagioni in terra calabra il nuovo posto 3 dei meneghini ha messo a segno 488 punti in 55 partite, con 88 muri punto. Numeri importanti per un centrale di 204 centimetri grazie a pura fisicità ed elasticità. A dispetto della sua giovane Babar Chinenyeze ha già una grande esperienza. Risultato essere MVP e miglior centrale di Francia con la maglia del Tours (2018-2019) con cui ha vinto scudetto e coppa nazionale, ha maturato esperienza anche nel campionato polacco con Resovia (2017-2018) e prima con la maglia di Tolosa (2016-2017). Punto cardine anche della nazionale Le Bleus con cui ha vinto l’oro nella World League del 2017 e l’argento della VLN del 2018, Chinenyeze ha ora scelto Milano per proseguire il proprio percorso di crescita e inseguire, formando coppia titolare sotto rete con Matteo Piano, sogni e traguardi di squadra con la maglia della Allianz Powervolley Milano.