Allianz Powervolley Milano: Roberto Piazza alla guida dei meneghini per altre due stagioni

Milano – L’Allianz Powervolley Milano è lieta di comunicare il rinnovo di contratto biennale di Roberto Piazza: sarà ancora lui la guida della formazione meneghina nella stagione 2021-2022 e 2022-2023. Arrivato sulla panchina di Milano nel giugno 2019, il tecnico nato a Parma il 29 gennaio 1968 ha fin da subito dimostrato la sua grande qualità ed esperienza messa al servizio della squadra.

Dopo due anni di lavoro e di importanti traguardi raggiunti, prosegue così il progetto dell’Allianz Powervolley che mette al centro l’allenatore, come più volte ripetuto ed anticipato dal presidente del club Lucio Fusaro.

Coach Piazza è la formula di continuità del cammino meneghino, un allenatore che ha scritto la storia della società, guidando la squadra al primo assoluto successo con il trofeo della CEV Challenge Cup. Un tecnico preparato e edito al lavoro, capace di trasferire la sua grande passione al gruppo, di gestire le situazioni di difficoltà con lucidità ed inventiva e di far crescere il collettivo. Stratega di alta scuola ( ha lavorato ed imparato molto da Bebeto, Kim Ho Chul, Raul Lozano e Daniele Bagnoli), in due anni con Powervolley ha collezionato 73 panchine per un totale complessivo di 47 vittorie e 26 sconfitte. Oltre ad aver aggiunto alla sua bacheca personale ed aver portato in dote per il club la Challenge Cup, ha sfiorato la semifinale scudetto con Milano nella scorsa stagione ma soprattutto ha messo in mostra il suo carisma ed il ruolo di trascinatore della sua squadra, risultando l’arma in più di Milano in panchina. Ora il rinnovo di contratto per altri due anni per continuare, alla guida dell’Allianz Powervolley, ad inseguire sogni e traguardi, costruendo e rafforzando un progetto ambizioso giorno dopo giorno.

