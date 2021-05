Beach Volley: il Campionato Italiano in diretta TV su Rai Sport

Con un comunicato ufficiale la Federazione ha confermato la copertura televisiva dei match di finale di ben tre appuntamenti di Beach Volley da parte della RAI, per la precisione saranno trasmesse partite delle tre tappe del Campionato Italiano Assoluto.

Il comunicato

“Come annunciato nei giorni scorsi, la stagione del Beach Volley Italiano sta per entrare nel vivo. Sarà una lunga e intensa estate che vedrà nelle finali del Tricolore per Società, nei Campionati Italiani Giovanili e nel Campionato Italiano Assoluto (Serie Nazionale e Serie Gold) i maggiori appuntamenti che accompagneranno tutti gli appassionati di beach volley in un intenso percorso dal 5 giugno al 5 settembre.

La Federazione Italiana Pallavolo ha il piacere di annunciare la collaborazione con la RAI per la messa in onda dell’evento clou della stagione: le tre tappe della 28° edizione del Campionato Italiano Assoluto, in programma a Bellaria Igea Marina (RN, 16-18 luglio), Palinuro (SA, 19-21 agosto) e Caorle (VE, 3-5 settembre). Nella prima tappa di Bellaria Igea Marina si disputerà la Coppa Italia, mentre nella seconda tappa di Palinuro si svolgerà il Campionato Italiano Gold. A Caorle invece, come noto, sono in programma le Finali Scudetto dove verranno assegnati i tricolori.

Le semifinali e finali delle tre tappe del Campionato Italiano Assoluto (18 luglio Bellaria Igea Marina RN, 21 agosto Palinuro SA, 5 settembre Caorle VE) saranno trasmesse in diretta su RAI SPORT HD.”