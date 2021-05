L’Allianz Powervolley Milano e Matteo Piano ancora insieme.

Milano – Matteo Piano e Allianz Powervolley Milano avanti insieme per un altro anno.

Saranno così cinque le stagioni all’ombra della Madonnina per il centrale di Asti: L’annuncio del rinnovo per un altro anno del capitano è arrivato tramite un video sui social che non è solo uno spot per la città di Milano, ma soprattutto una dichiarazione di amore e di famigliarità di Piano al capoluogo lombardo: ” Milano è casa. Milano è la mia casa”.

In 4 anni con indosso la maglia Powervolley Matteo Piano ha giocato 96 match complessivi, entrando nella storia del club come il capitano che ha alzato al cielo il primo trofeo della società, la CEV Challenge Cup conquistata lo scorso marzo in terra turca contro lo Ziraat Bankasi Ankara. Giocatore carismatico in campo, Piano è stato determinante soprattutto fuori dal campo quando costretto a stop per infortunio ,come quello che lo ha tenuto fuori per tutta la stagione 2019-2020, sia pure da bordo campo e nello spogliatoio non ha fato mancare il proprio apporto creando sempre un clima famigliare atto a cementare lo spirito di gruppo che in tante occasioni è stata l’arma vincente dello splendida formazione di coach Roberto Piazza che anche nei momenti di grande difficoltà ha saputo essere solida ed unita.

E sarà sicuramente così anche per la prossima stagione che vedrà Matteo Piano protagonista con la maglia della Allianz Powervolley Milano. Di quella Milano che per Piano è un posto chiamata casa.