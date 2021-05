Nazionale pallavolo femminile, le convocate per la VNL: dal 21 maggio si entra nella bolla di Rimini

Nazionale pallavolo femminile, comincia a sentirsi forte il profumo di grandi eventi, dal 21 maggio le ragazze convocate per la Volleyball Nations League entreranno nella bolla di Rimini, l’inizio del torneo è previsto per martedì 25 maggio.

Mancano molte delle big, Davide Mazzanti sta pianificando il lavoro in vista delle Olimpiadi di Tokyo slittate lo scorso anno causa pandemia, la VNL sarà l’occasione per far maturare esperienza internazionale a molte delle giocatrici giovani che sono entrate a far parte della famiglia azzurra.

Ci sono molte aspettative in vista dei Giochi Olimpici, l’Italia ha tutte le carte in regola per puntare in alto, alzi altissimo. Intanto però tra pochi giorni inizierà la magica atmosfera della VNL e la speranza è che l‘Italia possa recitare un ruolo da protagonista.

LE ATLETE CONVOCATE PER LA VOLLEYBALL NATIONS LEAGUE

Queste le atlete convocate e che saranno guidate da coach Giulio Bregoli :

Ilaria Battistoni ( Igor Gorgonzola Novara)

Sara Bonifacio ( Igor Gorgonzola Novara)

Francesca Bosio ( Reale Mutua Fenera Chieri)

Sofia D’Odorico (Delta Despar Trentino)

Chiara De Bortoli (Reale Mutua Fenera Chieri)

Eleonora Fersino ( Zanetti Bergamo)

Eleonora Furlan ( Delta Despar Trentino)

Anastasia Guerra ( Il Bisonte Firenze)

Marina Lubian ( Savino Del Bene Scandicci)

Alessia Mazzaro ( Reale Mutua Fenera Chieri)

Giulia Melli ( Delta Despar Trentino)

Camilla Mingardi ( Unet E-Work Busto Arsizio)

Sylvia Nwakalor ( Il Bisonte Firenze)

Loveth Omoruyi (Imoco Conegliano )

Federica Squarcini ( Saugella Monza)

Rebecca Morello e Rebecca Piva ( Olimpia Teodora Ravenna) entrambe dal 5 giugno