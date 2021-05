Nazionale pallavolo femminile, vaccinate le azzurre

Nazionale pallavolo femminile, è stata data ieri notizia che il Presidente del Coni , Giovanni Malagò, ha accompagnato le azzurre nel punto vaccinale di Palazzo delle Scintille a Milano. Una tappa importante nel percorso verso le Olimpiadi di Tokyo, il gruppo guidato dal ct Davide Mazzanti è partito dal ritiro di Cavalese , dove si è al lavoro per la preparazione di VNL e appunto di Giochi Olimpici, per ricevere la prima dose di vaccinazione.

Insieme a Malagò , c’era anche il Presidente della Federazione Italiana Pallavolo , Giuseppe Manfredi, il Presidente della Federazione Medica Sportiva Italiana, Maurizio Casasco e il Segretario Generale del Coni , Carlo Mornati.

Queste le parole del Presidente del Coni Giovanni Malagò : « Sono cinque anni che gli atleti aspettano questo momento e, grazie all’impegno di tutti gli attori istituzionali, che ringrazio, era giusto metterli nelle condizioni migliori per affrontare questo grande evento che sarà come una nuova alba , non solo per lo sport».

Una tappa dunque importante lungo il percorso che accompagnerà le ragazze del ct Davide Mazzanti verso quell’obiettivo così atteso, la partecipazione alle Olimpiadi di Tokyo slittate lo scorso anno proprio a causa della pandemia.

C’è grande voglia di normalità e grande voglia, per atleti e tifosi, di tornare a vivere i grandi eventi sportivi che tanto appassionano.

La speranza generale è che si possa andare, come sottolineato dal Presidente Malagò, verso una nuova alba.