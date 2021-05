Pallavolo femminile, gli ultimi movimenti di mercato

Pallavolo femminile, chiusa la stagione giocata si è di fatto entrati nel vivo del mercato . Tra entrate ed uscite stanno progressivamente prendendo forma i roster delle squadre per la stagione sportiva 2021/22, vediamo gli ultimi movimenti. Brescia, retrocessa in serie A2 ma in attesa di capire in che categoria giocherà, ha ufficializzato il nome del nuovo allenatore, si tratta di Alessandro Beltrami nella scorsa stagione assistente di Massimo Barbolini a Scandicci. Quarant’anni ancora da compiere e grandissima esperienza tra serie A2 , serie A1 e Nazionali, ora metterà tutto il suo bagaglio tecnico al servizio delle leonesse.

Importante conferma per Il Bisonte Firenze: a guidare in cabina di regia le toscane sarà anche il prossimo campionato Carlotta Cambi che non nasconde il proprio entusiasmo per la riconferma : « Rimanere a Il Bisonte era quello che volevo, perciò sono soddisfatta al 100 % : è una società che sta crescendo sotto tutti i punti di vista ed è un onore poter proseguire questo percorso insieme. Inoltre essendo toscana l’attaccamento a questa maglia è immenso e poterla rappresentare ancora è un orgoglio ancora più grande, sperando di vedere tutti al palazzetto da ottobre ».

In casa Firenze è arrivata la conferma anche del libero Sara Panetoni mentre Cuneo ha dato notizia dell’acquisto da Monza della centrale Federica Squarcini che andrà a comporre il reparto di posto 3 insieme a Stufi.

Scandicci vuole fare il salto di qualità provando a ridurre il gap da Conegliano e lo fa ripartendo dalla conferma di una delle proprie giocatrici simbolo. Elena Pietrini sarà infatti ancora un anno al servizio del club toscano e di coach Massimo Barbolini : « Mi aspetto una stagione ancora di crescita e ricca di sorprese. Ho tanta voglia di fare e di migliorarmi. Voglio crescere con questa maglia, come squadra e a livello personale ».