Pallavolo femminile, gli ultimi movimenti di mercato, colpo di Cuneo

Pallavolo femminile, continuano i movimenti di mercato e le mosse dei club nell’allestimento dei roster per la stagione 2021/22. Vediamo le ultime novità : Anna Nicoletti, opposta vicentina quest’anno in forza al Brescia retrocesso in A2, saluta l’Italia e va all’estero. Per lei la firma in Turchia per un anno con l’Aydin BBSK.

A Scandicci è arrivata la conferma di Letizia Camera mentre Cuneo ha ufficializzato l’arrivo di Lucille Gicquel da Conegliano . Per lei l’arrivo dopo un anno straordinario con la vittoria di Supercoppa italiana, Coppa Italia , campionato e Champions League. Vista la presenza nelle pantere di Paola Egonu non c’è stato per lei a Conegliano tantissimo spazio ma si è naturalmente capito il valore della giocatrice che non a caso aveva spinto il club veneto a sceglierla la scorsa stagione. In Piemonte per lei ci sarà uno spazio da protagonista.

Finisce dopo quattro anni l’avventura di Sara Alberti a Firenze , c’è stato il saluto e il ringraziamento del club toscano alla propria capitana.

Nel frattempo Perugia ha ufficializzato il nuovo tecnico: si tratta di Luca Cristofani fresco di promozione in A1 con Roma. Inizia per lui dunque un nuovo capitolo in terra umbra nel contesto di una società che , dopo la salvezza ottenuta quest’anno, vuole confermarsi e migliorarsi nella massima serie.

All’estero da registrare il ritorno della palleggiatrice Maja Ognjenovic all’Eczacibasi .