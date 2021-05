Pallavolo femminile, importante conferma in casa Monza: la società brianzola che in questa stagione ha raggiunto risultati sportivi esaltanti riparte da Alessia Orro in cabina di regia.

Queste le sue dichiarazioni raccolte sul sito del club : « Sono felicissima di disputare un’altra stagione con la maglia della Saugella Monza. E’ un onore poter giocare con questi colori la mia prima Champions League. Voglio salutare tutti gli addetti ai lavori e i tifosi della famiglia del Vero Volley, sperando di poterli vedere presto al palazzetto ».

Classe 1998, la palleggiatrice azzurra è impegnata con la preparazione della Nazionale in questi giorni, un grande momento per lei, nonostante la giovane età già da tempo è uno dei grandi nomi del nostro volley. La scorsa stagione l’arrivo in Brianza dopo i tre anni a Busto Arsizio, la squadra che l’ha consacrata. L’arrivo nel volley che conta è stato però grazie al Club Italia, grande palestra di tante future campionesse.

Per Alessia Orro, giocatrice sarda che mantiene alto il nome della propria regione alla quale è molto legata, nella prossima stagione ci sarà l’esordio in Champions League. Dopo la grande gioia della conquista quest’anno della Cev Cup con il titolo in finale di MVP, la speranza è di raggiungere grandi traguardi anche nella più importante competizione continentale per club.