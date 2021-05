Pallavolo femminile, trionfo Conegliano, la Champions è tua !

Pallavolo femminile, questa serata non sarà facile da dimenticare per Conegliano, per i suoi tifosi, per gli appassionati di volley. Le pantere guidate da coach Daniele Santarelli sono salite sul tetto d’Europa vincendo quella Champions League inseguita in questi anni, sfuggita per un soffio nel 2019, e che di fatto ancora mancava dalla ricchissima bacheca veneta. Per un attimo la maledizione della Champions League sembrava concretizzarsi anche oggi soprattutto dopo la partenza sprint nel quinto set da parte del Vakifbank che era intenzionato a rendere inutile la riconcorsa di Egonu e compagne durante la finalissima.

Si perchè le ragazze allenate da Guidetti avevano messo per due volte la testa avanti vincendo il primo e terzo set, la reazione di orgoglio di Conegliano c’è stata nel quarto e poi dopo quel tie-break cominciato così male e rimesso sui giusti binari.

Conegliano ancora una volta ha dimostrato di avere sette vite, Egonu , autrice di 40 punti, di essere leader nei momenti topici, Santarelli di mantenere la calma in quelli complicati. Il resto lo ha fatto un finale rocambolesco su un attacco di Egonu che era stato battezzato out e che aveva regalato il 14-13 alle turche pronte, sotto di un solo punto, a riaprire set e finale. La chiamata Challenge ha ribaltato la situazione decretando il 15-13 finale. A quel punto è esplosa la gioia di giocatrici e staff capaci in questa stagione di aver fatto qualcosa di straordinario . La squadra arrivava a questo appuntamento di Verona forte di 63 vittorie consecutive, la sessantaquattresima è stata quella che ha fatto entrare le pantere nella storia.

Spettacolo nello spettacolo lo scontro a distanza Egonu-Haak, due campionesse che si sono sfidate a distanza chiudendo rispettivamente con 40 e 33 punti.

La sfida italiana in panchina Santarelli-Guidetti ha confermato il grandissimo livello dei nostri allenatori.

Supercoppa italiana, Coppa Italia, scudetto e Champions League, questo il fantastico poker conquistato dalle pantere che questa sera hanno fatto gioire tutto il tifo italiano, i complimenti e gli applausi vanno a questo gruppo meraviglioso.

Conegliano-Vakifbank Istanbul 3-2 ( 22-25, 25-22, 23-25, 25-23, 15-12)

Conegliano : De Kruijf 11, Folie 9, Wolosz 4, Hill 9, Sylla 4, Egonu 40, De Gennaro (L), Caravello, Gennari, Adams 10, Giquel, Butigan(L)Fahr, Omoruyi ALL: Santarelli

Vakifbank Istanbul : Braga Guimaraes 14, Haak 33, Bartsch-hackley 13, Rasic, 6, Ognjenovic 1, Gunes 11, Orge (L), Aykac (L), Ozbay, Ismailoglu, Yilmaz, Senoglu, Akman, Gurkainak, All: Guidetti