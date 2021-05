Pallavolo femminile, Vallefoglia raggiunge il sogno della promozione in A1

Pallavolo femminile, il sogno per Vallefoglia è diventato realtà. La squadra marchigiana ha raggiunto la promozione nella massima serie al primo anno dalla sua nascita e la festa ora può cominciare.

In gara 2 è arrivato in casa il successo contro Pinerolo per 3-1 ( 25-27, 25-19, 27-25, 25-18) che ha bissato quello in Piemonte per 1-3 e ha chiuso la serie. Le giocatrici di Pinerolo erano ieri sera partite bene andando a vincere il primo set ai vantaggi, poi puntuale è arrivata la reazione delle padrone di casa che evidentemente volevano con forza questa promozione.

Una grande soddisfazione dunque per il club che ripaga anche del dispiacere per aver dovuto rinunciare alla semifinale di Coppa Italia di A2 contro Macerata per i casi di Covid che avevano colpito la squadra.

Un bellissimo percorso arrivato al primo anno di vita del club marchigiano che aveva acquisito il titolo sportivo per disputare la serie A2. Al primo tentativo la squadra di coach Fabio Bonafede ha fatto quindi il grande salto e coronato il sogno di poter disputare la massima serie.

Vallefoglia e Roma dunque le due regine di questa serie A2. Le capitoline hanno conquistato la serie A1 arrivando prime nel Pool Promozione , Vallefoglia era invece arrivata terza e se l’è quindi conquistata attraverso il percorso dei playoff promozione.

Soverato e Sassuolo le due squadre eliminate ai quarti e in semifinale, quindi la finalissima contro Pinerolo : nella serie alle marchigiane sono bastate due partite per salire sul treno che porta dritto dritto in serie A1.