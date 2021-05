Pallavolo maschile, festa Taranto: si va in Superlega

Pallavolo maschile, festa Taranto, si vola in Superlega. La squadra pugliese ieri sera ha conquistato gara 3 in casa contro Brescia festeggiando il ritorno nella massima serie. Una promozione che ha rispettato il pronostico della vigilia di questa stagione 2020/21, un team plasmato per il grande salto , ritornato dopo l’assenza di dieci anni dal mondo del volley e guidato dal presidente Antonio Bongiovanni verso la conquista dell’Olimpo del volley.

Una serie contro Brescia che era partita in salita. In casa in gara 1 la squadra di coach Vincenzo Di Pinto era andata sotto di due set ma da quel momento in poi non si è più fermata. Quel match fu ribaltato con la vittoria al tie-break, quindi l’acuto in terra lombarda per 0-3 in gara 2 e l’epilogo ieri sera con un 3-1 ( 25-15, 25-20, 21-25, 25-22) che ha fatto partire la festa.

Da applausi il percorso in questi playoff promozione di Brescia, arrivata ottava in stagione regolare, capace di eliminare ai quarti Bergamo che aveva chiuso al primo posto la Regular Season e Siena in semifinale. Quell’inizio esplosivo in gara 1 a Taranto aveva fatto forse pensare al sogno ma Alletti e compagni non hanno perso la testa e , scampato il pericolo, hanno preso il treno diretto verso la Superlega.

LE PAROLE DEL PRESIDENTE BONGIOVANNI

Queste le parole del presidente del club pugliese Antonio Bongiovanni raccolte nel sito della società : « È la vittoria di tutta la città. Questo è il coronamento di un lungo lavoro, iniziato ad aprile 2020 con il ritorno del grande volley in riva allo Ionio. Sono orgoglioso della mia squadra : questi ragazzi hanno strameritato il salto in Superlega. Sono contento per tutti coloro che, in questi mesi, hanno fatto sentire il loro supporto : questo successo mi rende orgoglioso . Insieme alla vice-Presidente Elisabetta Zelatore, abbiamo costruito qualcosa di particolare: Taranto riabbraccia le sue origini sportive in un’annata difficile e condizionata dalla pandemia».