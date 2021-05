Playoff pallavolo femminile serie A2, i risultati dell’andata dei quarti

Playoff pallavolo femminile serie A2, si sono giocate ieri le gare di andata dei quarti di finale , vediamo i risultati ricordando che le gare di ritorno si svolgeranno nel prossimo week end in casa della squadra con miglior piazzamento al termine della seconda fase.

Sicuramente il risultato che spicca è la vittoria casalinga di Ravenna contro Mondovì per 3-0 ( 25-22, 25-21, 25-19). Le piemontesi che avevano chiuso al secondo posto il Pool Promozione a soli 4 punti da Roma promossa in A1 sono dunque inciampate malamente contro la squadra che aveva finito al primo posto del Pool Salvezza garantendosi l’accesso ai playoff promozione.

Un risultato a sorpresa che dimostra come con i playoff qualsiasi tipo di pronostico possa essere ribaltato. Ora Mondovì che giocava senza l’infortunata Hardeman, dovrà puntare a vincere 3-0 o 3-1 per giocarsi poi tutto al Golden Set.

Bella vittoria casalinga di Marsala che ha superato Pinerolo 3-1 ( 9-25, 25-20, 27-25, 25-18). La vittoria delle siciliane assume ancor più valore se si considera l’inizio disastroso, brave le ragazze di Amadio a reagire e a portare a casa una vittoria importantissima.

Nelle altre due partite successi in trasferta per Vallefoglia a Soverato 1-3 ( 17-25, 19-25, 25-16, 23-25) e di Macerata a Sassuolo al tie-break ( 21-25, 25-19, 24-26, 25-19, 8-15). Considerando il ritorno in casa le due squadre marchigiane hanno compiuto un passo molto importante verso il passaggio del turno.