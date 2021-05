Ufficiale: Ivan Zaytsev ritorna alla Lube

E’ finalmente arrivata l’ufficialità: Ivan Zaytsev ritorna alla Cucine Lube Civitanova. L’opposto e capitano della Nazionale italiana ritornerà a vestire la maglia biancorossa dopo sette stagioni in cui ha vestito le maglie di Dinamo Mosca, Al-Arabi, Sir Safety Conad Perugia, Leo Shoes Modena e Kuzbass Kemerovo. La conferenza stampa di presentazione è prevista per mercoledì 2 giugno alle ore 11:30. Questa situazione allontanerà Kamil Rychlicki, che molto probabilmente andrà in una formazione tra Perugia e Trento. Ecco di seguito il comunicato della società biancorossa.

Il comunicato ufficiale

“A.S. Volley Lube comunica il ritorno dello “Zar”. L’opposto Ivan Zaytsev, capitano della Nazionale italiana, rimette i muscoli al servizio della Cucine Lube Civitanova. Reduce dall’annata in Russia al Kuzbass Kemerovo, l’atleta di Spoleto, classe ’88 di 202 cm, torna a schiacciare per i cucinieri dopo 7 stagioni in cui ha vestito anche le maglie di Mosca, Al-Araby, Perugia e Modena. Carismatico e potente, nel corso degli anni Ivan ha cambiato casacche e ruoli rimanendo sempre protagonista ad altissimi livelli. Attualmente impegnato a Roma con il CT Gianlorenzo Blengini per il collegiale della Nazionale Italiana, Ivan Zaytsev lascerà le sue prime dichiarazioni da biancorosso nella conferenza stampa di mercoledì 2 giugno (ore 11:30), allo stabilimento Madeira, chalet n.11, lungomare sud di Civitanova Marche. All’incontro saranno presenti i vertici della società cuciniera”.