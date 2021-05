VNL Femminile: il tabellino di Italia vs Turchia 0/3

Comunicato Ufficiale Federazione Italiana Pallavolo del 26 maggio 2021

Nella seconda giornata della Volleyball Nations League di Rimini la nazionale italiana femminile ha ceduto contro la Turchia 3-0 (25-13, 25-23, 25-16). Le azzurre non sono riuscite a tener testa alla formazione vice campione d’Europa, presentatasi in questa VNL al gran completo.

Le ragazze di Bregoli hanno faticato parecchio nel primo set, mentre nel secondo se la sono giocata sino alla fine contro le forti avversarie. Nel terzo la Turchia è scappata avanti e l’Italia non è stata più in grado di rientrare.

SYLVIA NWAKALOR: “Per noi è stata una partita molto difficile, con tanti errori in battuta e, inoltre, siamo state poco aggressive in attacco. Dobbiamo crescere in entrambi i fondamentali a partire dalla gara di domani contro la Serbia. L’obiettivo della nostra squadra nella VNL è quello di migliorare partita dopo partita, imparando anche dai nostri errori”.

Il Tabellino dell’incontro

TURCHIA – ITALIA 3-0 (25-13, 25-23, 25-16)

TURCHIA: Ismailoglu 7, Kalac 11, Karakurt 11, Baladin 11, Erdem 13, Ozbay 1, Akoz (L). Ercan. N.e: Serioglu, Caliskan, Guveli, Aykac (L), Aydemir, Boz. All. Guidetti

ITALIA: Mingardi 6, D’Odorico 6, Lubian 3, Bosio 2, Guerra 5, Mazzaro 1, Fersino (L). Omoruyi 3, Nwakalor 9, Battistoni, Melli 1, Furlan, De Bortoli (L). N.e: Bonifacio. All. Bregoli

Arbitri: Cespedes (DOM), Gerothodoros (GRE).

Durata Set: 24′, 30′, 27’.

Turchia: 5 a, 12 bs, 5 m, 16 et.

Italia: 1 a, 12 bs, 1 m, 21 et.