VNL: Italia vs Polonia 2/3 – Il tabellino

Comunicato Federale FIPAV

All’esordio nella Volleyball Nations League 2021 la nazionale italiana femminile, nonostante una bella prestazione, ha ceduto alla Polonia 2-3 (22-25, 25-22, 25-20, 22-25, 15-17). La giovane formazione azzurra, ricca di esordienti, ha giocato con carattere e organizzazione, strappando con pieno merito un punto alla squadra avversaria, scesa in campo con una formazione più esperta.

Le parole del coach Giulio Bregoli

“Una grande emozione, penso con il pubblico sarebbe stato davvero fantastico. Quando si entra in campo, però ci si concentra sulla partita e si è totalmente immersi nel match. Stasera abbiamo fatto delle cose bene, mentre altre avevano funzionato meglio in allenamento. Penso sia normale con diverse atlete esordienti, comunque le cose positive non sono mancate. A tratti si è vista una gran bella pallavolo, dobbiamo però essere più cinici nei momenti chiave”.

Il Tabellino dell’incontro

ITALIA vs POLONIA 2 a 3 (22-25, 25-22, 25-20, 22-25, 15-17)

ITALIA: Bosio, Lubian 11, Guerra 16, Mingardi 16, Mazzaro 9, D’Odorico 19, Fersino (L). Nwakalor 3, Melli, Battistoni, Furlan. Non entrate: Bonifacio, De Bortoli, Omoruyi. All. Giulio Bregoli

POLONIA: Nowicka 2, Kakolewska 5, Stysiak 25, Smarzek 18, Efimienko 11, Gorecka 11, Stenzel (L). Lukasik 1, Alagierska 5, Fedusio, Czyrnianska, Lazowska, Rozanski, Jagla (L), All. Nawrocki

Arbitri: Dzierwirz (Can) e Collados (Fra).

Durata Set: 33 min, 31 min, 31 min, 31 min, 23 min.

Italia: 10 a, 6 bs, 11 m, 31 et.

Polonia: 8 a, 9 bs, 11 m, 35 et.