Beach Volley: il bando di selezione per diventare atlete della nazionale alle Olimpiadi 2024

Bando ufficiale FIPAV

La Federazione Italiana Pallavolo, nell’ambito di un progetto tecnico finalizzato ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 e Los Angeles 2028, indice un bando per la selezione di atlete che abbiano i seguenti requisiti minimi, definiti dagli Staff Tecnici e Sanitari della FIPAV. Ciascun atleta interessata, verificata la rispondenza ai parametri di seguito riportati, dovrà manifestare il proprio interesse compilando l’apposito modulo entro il 30/06/2021 ed inviandolo all’indirizzo mail [email protected]

PARAMETRI ANAGRAFICI

Data di nascita non antecedente il 1 gennaio 1996;

Nazionalità Italiana.

CURRICULUM TECNICO

Aver giocato da titolare nei campionati nazionali di Serie B1 – A2 – A1 Femminile nelle ultime tre stagioni agonistiche;

In alternativa e in eventuale aggiunta aver giocato a Beach Volley partecipando ad attività torneistica nelle ultime tre stagioni agonistiche.

PARAMETRI FISICI E TECNICI

Possesso dell’idoneità agonistico-sportiva in corso di validità;

Assenza di problematiche fisiche croniche o limitanti, in caso contrario la documentazione medica andrà presentata a [email protected] per le valutazioni del caso.

GIOCATRICE DI DIFESA

Altezza minima 178 cm;

Reach test minimo 230 cm;

Vertec:

Attacco su sabbia 287 cm;

Muro su sabbia 275 cm.

Ottima motricità;

Buona tecnica del bagher in ricezione e difesa;

Buona tecnica nel palleggio di alzata;

Buona manualità e gestione del colpo di attacco.

GIOCATRICE DI MURO



Altezza minima 184 cm;

Reach test minimo 240 cm;

Vertec:

Attacco su sabbia 297 cm;

Muro su sabbia 285 cm.

Motricità arti inferiori;

Discreta tecnica del bagher in ricezione e difesa;

Discreta tecnica nel palleggio di alzata;

Buona manualità e gestione del colpo di attacco.

ESAME DOMANDE PERVENUTE

Dal 1 Luglio 2021 il Settore Squadre Nazionali Beach Volley, esaminerà le domande pervenute e fisserà le date per la selezione che verrà svolta su invito presso centri federali; calendario e luoghi verranno comunicati a ciascun interessato a mezzo posta elettronica.

SELEZIONE

In occasione delle giornate di selezione, ciascuna atleta che avrà presentato la manifestazione di interesse e sarà stata ritenuta idonea, svolgerà un allenamento sotto la guida dei Tecnici dello Staff Squadre Nazionali, effettuando anche alcuni test fisico antropometrici. Al termine di tutte le selezioni la Federazione comunicherà l’eventuale idoneità al progetto federale a mezzo posta elettronica, fornendo tutti i requisiti utili per la definizione dei successivi adempimenti burocratico-amministrativi.

PROGETTO

Per le atlete che saranno ritenute idonee, la Federazione proporrà una Borsa di Studio annuale a supporto dell’attività svolta che, una volta accettata, introdurrà le stesse nel progetto Federale. Questo prevedrà allenamenti in collegiale permanente presso strutture federali dedicate, sotto la guida dello Staff Squadre Nazionali Beach Volley e le cure dello Staff Medico Sanitario FIPAV. L’attività prevedrà anche la partecipazione a tornei nazionali ed internazionali, completamente a carico della FIPAV: gli eventuali premi vinti in occasione di tali manifestazioni rimarranno a carico di ciascuna atleta.