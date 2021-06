Mercato pallavolo femminile serie A, bel colpo per Conegliano che ieri ha ufficializzato l’acquisto della schiacciatrice americana Kathryn Plummer, classe 1998 alta 201 cm.

La giocatrice è attualmente impegnata nella VNL 2021 all’interno della bolla di Rimini con la propria Nazionale.

Dopo un prestigioso Curriculum sportivo al’interno del percorso universitario americano, l’approdo nel dicembre 2019 alla Saugella Team Monza , ma da lì a poco ci sarebbe stata l’interruzione della stagione sportiva 2019/20 causa pandemia.

Nella stagione 2020/21 ha giocato nella V.League Division 1 giapponese con il Denso Airybees.

La sua prima convocazione con la Nazionale a stelle e strisce è stata nel 2019.

CONEGLIANO VUOLE CONTINUARE A VINCERE

Una stagione da record quella conclusa da un mese e mezzo per le pantere dell’Imoco Volley Conegliano che hanno arricchito la propria bacheca di quattro prestigiosissimi titoli : Supercoppa italiana, Coppa Italia , scudetto e soprattutto Champions League.

Dalle conferme arrivate nel roster e dai primi acquisti sembra proprio che Conegliano voglia continuare il percorso chiuso in maniera così trionfale. Confermarsi sarà probabilmente l’obiettivo principale di stagione anche perchè le avversarie in Italia per la lotta allo scudetto si stanno rinforzando parecchio .

Continua il “collegamento” tra la società veneta e gli Stati Uniti, un’altra giocatrice a stelle e strisce, Kathryn Plummer, proverà a dare il proprio contributo per continuare a far vincere la corazzata Imoco.