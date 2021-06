Olimpiadi, Volley: destinazione Tokio per i Block Devils

Per le nazionali qualificate per i Giochi Olimpici è arrivato il rush finale della preparazione. Si raduna stasera a Roma la nazionale azzurra con i bianconeri Giannelli, Colaci e Ricci nei sedici tra i quali verranno scelti i dodici per Tokio. Già sicuri, rispettivamente con le selezioni della Polonia, dell’Argentina e degli Stati Uniti, anche gli altri Block Devils Leon, Solè ed Anderson.

Si raduna stasera a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa “Giulio Onesti”, la nazionale maschile di pallavolo per un collegiale di preparazione alle Olimpiadi di Tokio che prenderanno il via il prossimo 23 luglio. Da domani e fino alla mattina di martedì 6 luglio gli azzurri si alleneranno a pieno regime agli ordini di Gianlorenzo Blengini e del suo staff, tra cui figura anche il nuovo vice allenatore di Perugia Antonio Valentini. Sedici gli atleti convocati per il collegiale tra i quali i Block Devls Massimo Colaci, Fabio Ricci e Simone Giannelli. È dunque arrivata al rush finale la corsa verso Tokio per i tre alfieri perugini con il tecnico che entro il 5 luglio diramerà la lista definitiva dei dodici che saliranno sull’aereo con destinazione Giappone.

Aereo dove hanno già un posto prenotato altri tre rappresentanti della formazione di Nikola Grbic. I selezionatori di Polonia, Stati Uniti ed Argentina hanno infatti già definito il roster delle rispettive nazionali per i Giochi Olimpici con Wilfredo Leon, Matthew Anderson e Sebastian Solè pedine inamovibili per le proprie squadre. Tra l’altro proprio l’Argentina di Solè lavorerà in preparazione a Tokio in Italia disputando anche due amichevoli contro gli azzurri a Cisterna di Latina sabato 10 luglio alle ore 20:30 e domenica 11 luglio alle ore 18:00.