Pallavolo femminile A1, grandissimo colpo di mercato per Monza

Colpo di mercato per la Saugella Monza che oggi ha ufficializzato l’acquisto della schiacciatrice bosniaca naturalizzata serba classe 1991 Brankica Mihajlovic . La presentazione è quasi superflua per una campionessa che ha vinto tanto a livello di club e con la Nazionale. Ricordiamo tra le tante medaglie l’oro ai Mondiali del 2018 in finale proprio contro l‘Italia, argento a Rio 2016, due volte campionessa d’Europa. Ha giocato in tanti paesi ma questa è la sua prima volta in Italia. Classe 1991, il suo arrivo come “top player” in Brianza certamente darà una grossa mano a far fare il salto di qualità ad una società che non vuole nascondere le proprie ambizioni.

Queste le prime parole del neoacquisto di Monza raccolte sul sito del club : «Sono felicissima della scelta che ho fatto e non vedo l’ora di venire a Monza per fare parte di questo grande Club. Sono pronta a dare il massimo per raggiungere grandi traguardi in uno dei campionati più belli del mondo. Per me è sempre stato un sogno venire a giocare in Italia. Ho visto Monza giocare la passata stagione: ha espresso una grande pallavolo sia in Italia che in CEV Cup, ma soprattutto si è percepita una grande amalgama di gruppo, sia in campo che fuori, anche tra lo staff e le atlete, motivo per cui sono davvero molto contenta di entrare a far parte di questo club, che tra l’altro vanta dei tifosi molto calorosi. Punto a crescere e a migliorare ogni giorno, sia come giocatrice che come persona e penso che questa sarà una grande esperienza, il cui obiettivo è certamente arrivare più in fondo possibile in tutte le competizioni, visto che potremo contare su un fantastico gruppo di giocatrici. Possiamo quindi sognare qualcosa di grande. Dovremo solo cercare di dare il massimo sia in allenamento che in partita ed i risultati arriveranno. Come ho già detto sono super motivata , voglio anche imparare l’italiano e spero che la squadra possa aiutarmi in questo. Mi auguro che insieme potremo raggiungere obiettivi importanti. Arrivare a giocare le finali e vincere i titoli che contano ».