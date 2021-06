VNL 2021: classifica, tutti i risultati e i prossimi impegni dell’Italia pallavolo maschile

VNL 2021, si è chiusa alla grande la quarta settimana di gare nella bolla di Rimini per la Nazionale pallavolo maschile guidata in panchina da Antonio Valentini. Gli azzurri infatti sono stati capaci di riscattarsi dopo il ko per 0-3 contro gli USA vincendo le altre due partite contro l‘Olanda per 3-1 e contro la Francia per 3-2.

Due successi molto importanti che portano l’Italia al nono posto in classifica prima dell’inizio dell’ultima settimana di gare : la speranza di qualificarsi per la Final Four c’è ancora.

Al di là di come andrà a finire il torneo va fatto comunque un grosso applauso ad un gruppo di giovani talenti, molti dei quali esordienti, che hanno dimostrato grandi qualità in campo contro avversari molto più esperti.

La classifica

1. Brasile 11 v (32 p)

2. Polonia 10 v (30 p)

3. Slovenia 9 v (26 p)

4. Russia 8 v (26 p)

5. Francia 8 v (26 p)

6. Serbia 8 v (22 p)

7. USA 6 v (17 p)

8. Argentina 6 v (17 p)

9. Italia 6 v (16 p)

10. Giappone 6 v (16 p)

11. Iran 5 v (18 p)

12. Canada 4 v (13 p)

13. Germania 4 v (13 p)

14. Olanda 2 v (7 p)

15. Bulgaria 2 v (7 p)

16. Australia 1 v (2 p)

I risultati dell’Italia

Polonia – Italia 3 – 0

Italia – Slovenia 0 – 3

Serbia – Italia 3 – 1

Italia – Bulgaria 3 – 2

Iran – Italia 3 – 1

Canada-Italia 2-3

Argentina-Italia 0-3

Giappone-Italia 3-2

Australia-Italia 0-3

Italia-Usa 0-3

Olanda-Italia 1-3

Francia-Italia 2-3

I prossimi impegni

Brasile-Italia 21 giugno 16,30

Russia-Italia 22 giugno ore 21

Italia-Germania 23 giugno 19,30