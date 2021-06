VNL 2021: classifica , tutti i risultati e prossimi impegni della Nazionale pallavolo femminile

VNL 2021, si è chiusa con la sconfitta per 3-0 contro la Cina la quarta settimana di gare della prestigiosa competizione ospitata nella bolla di Rimini. Vediamo tutti i risultati e la classifica delle ragazze guidate in panchina da Giulio Bregoli .

IL PERCORSO AZZURRO

Italia-Polonia 2-3

Turchia-Italia 3-0

Serbia-Italia 3-1

Russia-Italia 3-0

Italia-Giappone 2-3

Brasile-Italia 3-1

Italia-Corea del Sud 3-1

Germania-Italia 0-3

Italia-USA 1-3

Repubblica Dominicana-Italia 3-1

Italia-Olanda 2-3

Cina-Italia 3-0

Questi i prossimi impegni delle azzurre :

Canada-Italia 18 giugno ore 19

Belgio-Italia 19 giugno ore 21

Thailandia-Italia 20 giugno ore 13

La classifica completa dopo le prime quattro settimane di gare :

1. USA 12 (36)

2. Brasile 10 (31)

3. Giappone 9 (25)

4. Turchia 9 (24)

5. Russia 8 (23)

6. Olanda 8 (23)

7. Repubblica Dominicana 7 (23)

8. Cina 7 (21)

9. Belgio 5 (11)

10. Serbia 4 (14)

11. Polonia 4 (13)

12. Germania 4 (12)

13. Canada 3 (11)

14. Corea del Sud 3 (9)

15. Italia 2 (9)

16. Thailandia 1 (3)

Certamente un percorso non semplice quello dell’Italia fino a questo momento. La strategia che Davide Mazzanti ha voluto in vista dei Giochi Olimpici di Tokyo, stessa seguita per il maschile, è stata quella di dividere le giocatrici in due gruppi e di far giocare la VNL 2021 a chi avesse necessità di maturare sul campo esperienza internazionale.

Chiaro quindi che alla vigilia si era messo in conto il fatto di perdere diverse partite, forse durante il cammino fino a questo momento si poteva raccogliere qualcosa di più .

Resta positivo , nonostante i risultati, il fatto di poter dar modo a diverse giovani atlete di confrontarsi con squadre dal tasso tecnico decisamente più alto, fattore che non potrà che rendere possibile il cammino di crescita in vista di appuntamenti futuri.

Restano i casi di giocatrici singole che si sono messe in gran mostra, vedi Nwakalor inserita nel gruppo delle 20 giocatrici tra le quali Mazzanti sceglierà le 12 per Tokyo.