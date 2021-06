VNL 2021, la Nazionale pallavolo femminile ko 3-0 contro la Russia: la classifica

VNL 2021, nella quarta giornata del torneo ospitato nella bolla di Rimini la Nazionale pallavolo femminile ha perso contro la Russia 0-3 ( 24-26, 23-25, 25-27) mostrando segni di crescita e di combattività nonostante la sconfitta. Il percorso tracciato fino a questo momento parla purtroppo di un solo punto raccolto, quello arrivato in occasione dell’esordio contro la Polonia, partita persa al tie-break durante il quale le azzurre avevano avuto anche due match point. Un gruppo giovane con tante esordienti che sta usando questa occasione per crescere da tutti i punti di vista.

Queste le parole della palleggiatrice Francesca Bosio dopo il match contro la Russia : « Forse siamo entrate in campo un pò nervose, ma poi durante la partita siamo cresciute. Decisivi sono stati i finali di set, però siamo un gruppo giovane e dobbiamo avere pazienza. Nelle prossime partite bisognerà migliorare ulteriormente in diversi fondamentali, però questa sera la squadra ha dimostrato di saper lottare. Abbiamo avuto poco tempo per lavorare assieme e perciò dobbiamo sfruttare ogni partita per crescere e migliorare il nostro gioco ».

Italia di nuovo in campo questa sera contro il Giappone con inizio alle 19 e diretta su La7d .

Questa la classifica dopo quattro giornate : Stati Uniti (4 v 12 p) ; Turchia (4 v 10 p ) ; Olanda (3 v 10 p) ; Giappone e Brasile (3 v 9 p ) ; Russia e Cina (3 v 8 p ) ; Serbia (2 v 7 p ); Germania (2v 6 p ) ; Polonia ( 2v 5 p ) ; Repubblica Dominicana ( 1v 4 p ) ; Belgio e Corea del Sud ( 1v 3 p ) ; Canada e Italia ( o v 1 p ) ; Thailandia ( o v o p ).