VNL 2021, la Nazionale pallavolo femminile vince ancora, le dichiarazioni

VNL 2021, continua la striscia positiva per la Nazionale pallavolo femminile che dopo la vittoria contro la Corea del Sud ha bissato il successo imponendosi questa volta sulla Germania per 3-0 (25-21, 25-19, 25-11). Una prova autoritaria per le azzurre trascinate letteralmente da una Camilla Mingardi in serata di grazia, 21 i punti per lei. Un successo che darà morale in vista della prova ben più difficile in programma oggi contro gli USA .

Continua dunque il percorso di crescita di quella Nazionale pallavolo femminile nella VNL 2021 ospitata nella bolla di Rimini , un gruppo di ragazze giovani , molte esordienti, che sembra partita dopo partita stiano prendendo consapevolezza del proprio potenziale. Il fatto di essere state convocate per una competizione così prestigiosa non può essere casuale, certo si stanno in molti casi trovando di fronte a squadre dai roster molto più importanti.

Va comunque fino a questo momento fatto un grande applauso al gruppo guidato in panchina da Giulio Bregoli.

LE DICHIARAZIONI

Questo il commento post partita raccolto sul sito della Federazione italiana pallavolo di Francesca Bosio : « Sono molto contenta dell’approccio che abbiamo avuto oggi come squadra. Sapevamo che la gara con la Germania era alla nostra portata. Abbiamo spinto da subito in battuta e lavorato bene nel fondamentale di muro difesa. Sono molto orgogliosa di questo gruppo. Domani (oggi ndr) con gli USA sappiamo che sarà una sfida difficile ma proveremo a fare bene ».