VNL 2021, Nazionale pallavolo femminile perde ma strappa un set agli USA, la nuova classifica

VNL 2021, si sapeva alla vigilia del match contro gli USA della difficoltà di questo incontro, si è dunque interrotta la striscia positiva per la Nazionale pallavolo femminile guidata da Giulio Bregoli . Dopo i successi contro Corea del Sud e Germania è arrivato il ko contro le americane per 1-3 ( 18-25, 21-25, 25-20, 16-25).

Se si considera che prima di questa partita gli Stati Uniti arrivavano da 8 vittorie con un solo set perso si può capire quale fosse la difficoltà della sfida per le azzurre che stanno in questa VNL 2021 ospitata nella bolla di Rimini facendo tanta esperienza.

Tra le giocatrici dell’Italia da sottolineare l’ottima prova di Lubian e Melli autrici entrambe di 12 punti.

Terminata la terza settimana di gare, le ragazze di coach Bregoli torneranno in campo il 12 giugno alle 19 contro la Repubblica Dominicana, partita trasmessa in diretta su LA7d.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Questa la classifica aggiornata al termine della terza settimana di gare:

Usa ( 9 v 27 p) ; Turchia (8 v 21 p ) ; Brasile ( 7 v 22 p ) ; Olanda (7 v 21 p) ; Giappone (7 v 19 p) ; Repubblica Dominicana ( 5 v 17 p ) ; Russia (5 v 14p ) ; Belgio ( 5 v 11 p) ; Serbia ( 4 v 14 p ) ; Cina ( 4 v 12 p ) ; Polonia ( 3 v 10 p ) ; Germania (3 v 9 p ) ; Italia ( 2 v 8 p ) ; Canada (2 v 7 p ) ; Corea del Sud (1 v 4 p ) ; Thailandia ( o v o p ).