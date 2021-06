VNL femminile, 12° turno: USA sempre in vetta a punteggio pieno

Prosegue inarrestabile la corsa degli Stati Uniti nel Preliminary Round della VNL femminile in corso di svolgimento nella “bolla” di Rimini: la Nazionale diretta da John Sparew allunga a dodici la striscia iniziale di successi nella competizione pallavolistica piegando alla distanza per 3-1 la Turchia. Decima affermazione per il Brasile che si sbarazza con un perentorio 3-0 del fanalino di coda Thailandia. Sull’ipotetico gradino più basso del podio torna il Giappone riuscito in rimonta ad avere ragione del Belgio per 3-1. La Turchia, pur avendo vinto lo stesso numero di partite della selezione nipponica (9), si vede scavalcare dagli avversari per via del punto in meno sin qui ottenuto (24 a 25).

La quarta settimana di gare riserva ancora soddisfazioni alla Russia. Il terzo successo consecutivo ottenuto a spese della Serbia per 3-0 consente alla rappresentativa guidata da Tuomas Sammelvuo d’insediarsi in quinta posizione potendo, a parità di vittorie (8) e punti (23), vantare un miglior quoziente set rispetto ai Paesi Bassi usciti sconfitto per 3-1 dal match con la Repubblica Dominicana. La Nazionale caraibica, grazie all’affermazione odierna, tiene vive le residue speranze di qualificazione alle semifinali. Obiettivo, sulla carta, ancora alla portata anche per la Cina protagonista di un successo per 3-0 sull’Italia. Il quadro dei risultati è completato dalle vittorie della Germania sulla Polonia per 3-0 e della Corea del Sud sul Canada per 3-2.

VNL femminile, i risultati della 12ª giornata

Belgio vs Giappone 1-3 (25-23; 22-25; 21-25; 21-25)

Russia vs Serbia 3-0 (25-8; 25-17; 25-23)

Paesi Bassi vs Repubblica Dominicana 1-3 (23-25; 25-23; 28-30; 22-25)

Germania vs Polonia 3-0 (25-23; 25-20; 25-23)

Cina vs Italia 3-0 (25-19; 25-11; 25-19)

Corea del Sud vs Canada 3-2 (15-25; 25-18; 27-29; 25-20; 21-19)

Brasile vs Thailandia 3-0 (25-11; 25-14; 25-10)

Stati Uniti vs Turchia 3-1 (25-21; 23-25; 25-15; 25-14)

VNL femminile, la classifica dopo la 12ª giornata

01. Stati Uniti 12 vittorie (36 punti)

02. Brasile 10 (31)

03. Giappone 9 (25)

04. Turchia 9 (24)

05. Russia 8 (23)

06. Paesi Bassi 8 (23)

07. Repubblica Dominicana 7 (23)

08. Cina 7 (21)

09. Belgio 5 (11)

10. Serbia 4 (14)

11. Polonia 4 (13)

12. Germania 4 (12)

13. Canada 3 (11)

14. Corea del Sud 3 (9)

15. Italia 2 (9)

16. Thailandia 1 (3)

VNL femminile, il prossimo turno venerdì 18 giugno

Germania vs Serbia

Giappone vs Repubblica Dominicana

Thailandia vs Belgio

Corea del Sud vs Brasile

Cina vs Russia

Polonia vs Stati Uniti

Canada vs Italia

Turchia vs Paesi Bassi